A3 bei Sinzing: Schwerer Auffahrunfall mit drei Lastwagen

Bei einem Auffahrunfall mehrerer Lastwagen sind auf der A3 bei Regensburg mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Lastwagen seien am Mittwochmorgen zwischen Sinzing und dem Kreuz Regensburg in Fahrtrichtung Passau nach ersten Erkenntnissen auf einen Lastwagen vor ihnen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrer der hinteren beiden Fahrzeuge seien beide eingeklemmt und schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zur Hilfe angefordert. Die A3 ist momentan komplett gesperrt, es wird ab der Anschlussstelle Nittendorf abgeleitet. Aktuell kommt es zu einem kilometerlangen Stau mit erheblichen Behinderungen.

Die Meldung der VPI Regensburg

Am Mittwoch, 28.04.2021, gegen 07.45 Uhr, ereignete sich auf der BAB A 3, zwischen der Anschlussstelle Sinzing und dem Autobahnkreuz Regensburg, in Fahrtrichtung Passau, ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkw. Hierbei wurden zwei Lkw-Fahrer schwer verletzt und mit den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle beordert. Zur Unfallursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Staatsanwaltschaft Regensburg ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an.

Zur Bergung der Verletzten sowie zur Absicherung der Unfallstelle unterstützten die umliegenden Feuerwehren und die Autobahnmeisterei.

Wegen Durchführung der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme mussten die beiden Hauptfahrbahnen in Fahrtrichtung Passau gesperrt werden. Der Verkehr wird aktuell über die Parallelfahrbahn der Auf- bzw. Abfahrt zur BAB A 93 an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Sperrmaßnahmen werden voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern. Es wird empfohlen, die Umleitungsempfehlung über die Anschlussstelle Nittendorf zu nutzen. Derzeit kommt es zu entsprechenden Stauungen.

dpa/VPI Regensburg/MB