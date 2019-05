A3 Ausbau: Vollsperrung im Bereich Regensburg am 25.05 und 26.05.

Für den Neubau der querenden Brücke Unterislinger Weg ist die A 3 von Samstag, den 25. Mai 2019 ab zirka 20:30 Uhr bis Sonntag, den 26. Mai 2019 um zirka 12.00 Uhr voll gesperrt. In Fahrtrichtung Passau gilt die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Regensburg-Burgweinting – in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Ost und Regensburg-Universität.

Weder auf- noch abfahren kann man in dieser Zeit in Fahrtrichtung Nürnberg an der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting. Der Brückenneubau ist eine Maßnahme im Zuge des sechsstreifige Ausbaus der A 3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof.

Umleitungskarten online veröffentlicht

Der regionale Verkehr wird in Fahrtrichtung Passau ab der Anschlussstelle Regensburg-Universität über die Franz-Josef-Strauß-Allee zur Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting umgeleitet. In Fahrtrichtung Nürnberg beginnt die Umleitung an der Anschlussstelle Regensburg-Ost und führt über die Max-Planck-Straße/B 15, den Odessa-Ring, die Bajuwarenstraße und die Franz-Hösl-Straße zur Anschlussstelle Regensburg-Universität.

Für den Fernverkehr empfiehlt die Autobahndirektion zwischen den Autobahnkreuzen Regensburg und Deggendorf die A 93 (bis Dreieck Saalhaupt), die B 15 neu und die A 92 zu nutzen.