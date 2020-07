A3 Ausbau: Vollsperrung der Landshuter Straße am Wochenende

Im Zuge des A3 Ausbaus bei Regensburg wird die Landshuter Straße am kommenden Wochenende voll gesperrt. In dieser Zeit werden die Träger für die südliche Autobahnbrücke an dieser Stelle eingehoben. Am vergangenen Wochenende waren die Träger für die südliche Autobahnbrücke an der Max-Planck-Straße eingehoben worden.

Die Landshuter Straße ist wegen des A3 Ausbaus von Samstagabend, 4. Juli 2020, ca. 20:30 Uhr bis Sonntagnachmittag, 28. Juli 2020, ca. 14 Uhr unterhalb der A 3 für den Verkehr voll gesperrt. Der Verkehr auf der A 3 ist von der Sperrung der Landshuter Straße nicht betroffen. An der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting kann in beiden Fahrtrichtungen von der Autobahn ab und auf die Autobahn aufgefahren werden – eine Unterquerung der A 3 auf der Landshuter Straße ist jedoch nicht möglich. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Umleitungen auch für Buslinien, Fuß- und Radverkehr

Der Verkehr auf der Landshuter Straße wird während der Sperrung in beiden Richtungen über die Bajuwarenstraße, die Markomannenstraße und die Franz-Josef-Strauß-Allee umgeleitet. Für den Fuß- und Radverkehr verläuft die Umleitung über die Bajuwarenstraße, die Markomannenstraße, die Franz-Josef-Strauß-Allee, die Römerstraße sowie die Kirchfeldallee.

Die Buslinie 9 wird über den Odessa-Ring und die Max-Planck-Straße umgeleitet und kann die Haltestellen Bajuwarenstraße stadtauswärts sowie alle Haltestellen in Burgweinting nicht bedienen. Die Buslinie 11 fährt über die Markomannenstraße und die Franz-Josef-Strauß-Allee – ohne Halt an den Haltestellen Schwabenstraße, Schönebergerstraße und Benzstraße. Die Buslinien 23, 30 und 31 nutzen während der Vollsperrung die Umleitungsstrecke für den Straßenverkehr. Dabei können die Linien 23 und 31 stadtauswärts die Haltestellen Bajuwarenstraße und Benzstraße nicht bedienen. Stadteinwärts entfällt für die Linie 30 der Halt an der Haltestelle Benzstraße.

Die Umleitungskarte steht auf der Projektwebseite www.a3-regensburg.de/service zur Ansicht und zum Download bereit.

Acht Träger mit 33 Metern Länge werden eingehoben

Für den Neubau der Autobahnbrücke über die Landshuter Straße werden acht Verbundfertigteilträger (VFT-Träger) eingehoben. Diese Träger aus Stahl und Beton messen jeweils knapp 33 Meter Länge, ihr Einzelgewicht liegt bei rund 50 Tonnen. Ein 500-Tonnen-Kran wird die acht Träger nacheinander einheben. Dieser Arbeitsschritt wird planmäßig am Sonntagvormittag beendet sein. Abschließend werden die Fugen zwischen den Trägern mit Mörtel verschlossen und provisorische Geländer angebracht, damit die Landshuter Straße voraussichtlich gegen 14 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Kommende Sperrtermine im Zuge des A 3-Ausbaus

Am Wochenende 18. bis 19. Juli 2020 werden die südlichen Autobahnbrücken über die Universitätsstraße und den Graßer Weg mit jeweils einem neuen Brückenträger provisorisch verbreitert. Diese sogenannte provisorische Verbreiterung ist notwendig, damit der Autobahnverkehr mit ausreichend Platz auf der südlichen Fahrbahn fließen kann, sobald die nördlichen Brücken über die Universitätsstraße und den Graßer Weg in den Folgejahren erneuert werden.

Wie am vergangenen Wochenende, 27.-28. Juni 2020, werden die beiden Straßen auch für diese Arbeiten wieder nacheinander gesperrt und dienen wechselseitig als Umleitungsstrecke.

2. Sperrung Universitätsstraße: Samstag 18. Juli 2020, ca. 20:30 Uhr bis Sonntag, 19. Juli 2020, ca. 2 Uhr

2. Sperrung Graßer Weg: Sonntag, 19. Juli 2020, ca. 3 Uhr bis ca. 16 Uhr

Die Autobahndirektion Südbayern dankt den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld hinsichtlich der Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen zum A 3-Ausbau und die damit verbundenen Straßensperrungen. Alle Beteiligten bemühen sich auch weiterhin, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Alle Zeitangaben sind planmäßige Vorgaben der Autobahndirektion Südbayern. Änderungen oder Zeitanpassungen können sich jederzeit aufgrund der Witterung oder der Einflüsse Dritter ergeben. Die Autobahndirektion Südbayern bemüht sich darum, dass alle geplanten Zeiten eingehalten werden.

Pressemitteilung Autobahndirektion Südbayern