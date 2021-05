A3 Ausbau: Verkehrsbehinderungen und Sperrungen im Mai

Einschränkungen bei den Buslinien 6 und 11

Am Samstag, 15. Mai 2021, sind ab ca. 5:30 Uhr die Buslinien 6 und 11 von der Sperrung der Universitätsstraße betroffen. Die Buslinie 6 wird in beiden Richtungen über die Franz-Josef-Strauß-Allee und die Galgenbergstraße umgeleitet. Die Haltestellen Universität, An der Kreuzbreite und Neuprüll können nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird im Kreuzungsbereich Am Biopark / Galgenbergstraße / Johann-Hösl-Straße eingerichtet. Die Haltestelle Otto-Hahn-Straße wird mitbedient.

Die Linie 11 wird in beiden Richtungen über die Universitätsstraße und Am Biopark umgeleitet. Dadurch können die Haltestellen Neuprüll, An der Kreuzbreite und Universität mitbedient werden. Die Haltestelle Otto-Hahn-Straße kann von der Linie 11 nicht angefahren werden.

Umleitung über Graßer Weg

Die Umleitung für Pkw führt über die Ludwig-Thoma-Straße, die Theodor-Storm-Straße und den Graßer Weg, für den Radverkehr wird die Umleitung über die Karl-Stieler-Straße und den Graßer Weg ausgeschildert.

Umleitungskarte online verfügbar

Eine Karte mit den Umleitungsrouten ist auf der Projektwebseite unter www.a3-regensburg.de/Service als Download abrufbar.

PM AdB NL Südbayern/JM