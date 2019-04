A3 Ausbau: Sperrung Max-Planck-Straße ab 13. April 2019

Am Wochenende steht im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der A3 bei Regensburg eine weitere Vollsperrung an: Von Samstag, den 13. April ab ca. 20:30 Uhr bis Sonntag, 14. April 2019, ca. 14 Uhr wird die Max-Planck-Straße unter der A3 komplett gesperrt. Der Grund: Die nördliche Autobahnbrücke über die Max-Planck-Straße wird abgerissen.

Während der Arbeiten ist die Max-Planck-Straße unterhalb der A 3 für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Der Verkehr auf der Autobahn ist von der Sperrung der Max-Planck-Straße nicht betroffen. An der Anschlussstelle Regensburg-Ost kann in beiden Fahrtrichtung zwar aus der Autobahn aus, und in die Autobahn eingefahren werden – eine Querung der Autobahn im Bereich der Anschlussstelle Regensburg-Ost ist auf der Max-Planck-Straße aber nicht möglich.

Umleitung auch für Fuß- und Radverkehr

Der Verkehr auf der Max-Planck-Straße wird während des Abbruchs in beiden Richtungen über die Obertraubling Straße, die Landshuter Straße und den Odessa-Ring umgeleitet. Für den Fuß- und Radverkehr verläuft die Umleitung über die Leibnizstraße, die Junckersstraße und die Robert-Bosch-Straße.