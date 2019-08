A3 Ausbau: Sperrung der Auffahrt bei Rosenhof am 27.08. und 28.08.

Am Dienstag, 27. August 2019 und am Mittwoch, 28. August 2019 wird jeweils in der Zeit zwischen 12 Uhr mittags und 18 Uhr abends an der Anschlussstelle Rosenhof die Auffahrt auf die A 3 in Fahrtrichtung Passau gesperrt.

Grund hierfür sind Asphaltierungsarbeiten im Übergangsbereich zur südlichen Autobahnfahrbahn, die derzeit auf drei Fahrstreifen verbreitert wird. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Rosenhof in Fahrtrichtung Passau auf die A 3 fahren wollen, werden umgeleitet zur Anschlussstelle Neutraubling. Alle anderen Auffahrten an der Anschlussstelle Rosenhof bleiben ebenso wie die Ausfahrten offen.

Einwöchige Sperrung der Brücke über die A 3 zw. Wolfskofen und Sarching

Von Montag, 2. September 2019 bis Freitag, 6. September wird die landwirtschaftliche Brücke über die A 3 zwischen Wolfskofen und Sarching für eine Woche für den motorisierten Verkehr gesperrt. Das Passieren der Brücke mit dem Fahrrad oder zu Fuß ist aber möglich. Grund für die Sperrung sind ausbaubedingte Arbeiten am südlichen Brückenfundament.

Vielen Dank den Verkehrsteilnehmern für Verständnis und Geduld

Um Autobahndirektion Südbayern dankt den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld hinsichtlich der Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen zum A 3-Ausbau und die damit verbundenen Straßensperrungen. Alle Beteiligten bemühen sich auch weiterhin, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Pressemitteilung Autobahndirektion Südbayern