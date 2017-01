Ein Wildschwein hat heute Nacht (04.01.) auf der A 93 bei Siegenburg mehrere Unfälle verursacht. Das Tier gelangte trotz Wildschutzzaun auf die Fahrbahn in Richtung Holledau. Dort erfasste es ein tschechischer LKW-Fahrer mit seinem Sattelzug. Die Kollision mit dem Wildschwein war so heftig, dass der LKW nicht mehr fahrbereit war. Der Sachschaden am LKW beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Das Wildschwein hat es förmlich zerrissen, ein Teil des Tiers wurde in den Graben geschleudert, der Rest blieb auf der Fahrbahn liegen.

Sekunden später fuhr ein 58-jähriger Mann aus Raubling über den auf der Fahrbahn liegenden Kadaver, dadurch wurden Teile des Kotflügels beschädigt, der Schaden wurde hier mit rund 250 Euro beziffert.

Sekunden nach der zweiten Kollision mit dem Tierkadaver überfuhr noch ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes die Wildsauteile, dadurch wurde der Unterboden massiv beschädigt, der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 2.000 Euro. Kein Verkehrsteilnehmer verletzte sich.

pm/LS