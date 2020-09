9. Spindellauf im Donau-Einkaufszentrum abgesagt

Im Januar ist es ein mehr als nur beliebtes Laufevent in Regensburg: Der Spindellauf im Donau-Einkaufszentrum. Jetzt musste dieser abgesagt werden.

Die Pressemitteilung:

Aufgrund der andauernden Covid-19 Pandemie sagt der Veranstalter LLC Marathon Regensburg e.V. den 9. Spindellauf im Donau-Einkaufszentrum am 9. Januar 2021 ab. Diese Entscheidung fiel in enger Absprache mit Thomas Zink, Geschäftsführer im Donau-Einkaufszentrums. Die aktuellen Hygienebestimmungen im Center erlauben die Durchführung der Veranstaltung nicht. Die Verantwortlichen des LLC bedauern das sehr, so war der Spindellauf immer das erste Laufevent im Jahr. Seit Jahren war der Spindellauf immer am ersten Tag ausgebucht, was deutlich macht, welchen Stellenwert die über die Grenzen von Regensburg bekannte, ziemlich verrückte und äußerst beliebte Veranstaltung bei den Läufern hat. So hoffen wir auf den 8. oder 15. Januar 2022, wenn es dann endlich heißt: „Auf die Spindel, fertig, los!“