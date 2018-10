Wie die Polizei in Neutraubling mitteilt, hat ein 9-jähriger Junge insgesamt vier Autos verkratzt. Er wurde beobachtet, wie er die Autos in der Erzgebirgstraße mit einem Stein beschädigte. Die Polizisten übergaben den Jungen seinen Eltern. Eine Strafanzeige wird der Staatsanwaltschaft vorgelegt. An den vier geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden im 4-stelligen Eurobereich.

