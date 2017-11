80-jähriger Mann stirbt bei Brand in Schwandorf

Bei einem Busunfall am Montagabend wurde der 48-jährige Busfahrer verletzt. Der Fahrer saß alleine in dem Linienbus 42, als er gegen 18.25 Uhr auf der Kreisstraße SAD 6 zwischen …

Bei einem Busunfall am Montagabend wurde der 48-jährige Busfahrer verletzt. Der Fahrer saß alleine in dem Linienbus 42, als er gegen 18.25 Uhr auf der Kreisstraße SAD 6 zwischen …

Burglengenfeld: Busunfall mit hohem Sachschaden Bei einem Busunfall am Montagabend wurde der 48-jährige Busfahrer verletzt. Der Fahrer saß alleine in dem Linienbus 42, als er gegen 18.25 Uhr auf der Kreisstraße SAD 6 zwischen …

Burglengenfeld: Busunfall mit hohem Sachschaden Bei einem Busunfall am Montagabend wurde der 48-jährige Busfahrer verletzt. Der Fahrer saß alleine in dem Linienbus 42, als er gegen 18.25 Uhr auf der Kreisstraße SAD 6 zwischen …

Burglengenfeld: Busunfall mit hohem Sachschaden Bei einem Busunfall am Montagabend wurde der 48-jährige Busfahrer verletzt. Der Fahrer saß alleine in dem Linienbus 42, als er gegen 18.25 Uhr auf der Kreisstraße SAD 6 zwischen …