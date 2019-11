749 Teilnehmer beim 24-Stunden-Schwimmen im das Stadtwerk.Westbad

Wieder wurde die 700-Teilnehmer-Grenze geknackt. „Das elfte ‎Benefiz-Schwimmevent war mit insgesamt 749 Teilnehmern und einer ‎geschwommenen Strecke von 3.159.100 Metern ein voller Erfolg“, freute sich Manfred Koller, Geschäftsführer von das Stadtwerk.Bäder. „Die Teilnehmer engagierten sich dieses Jahr immens und spendeten großzügig für den Regensburger Verein Waagnis.“

Der Teilnehmer-Rekord lag 2018 bei 792 Schwimmern – somit wurde dieses Jahr das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen des Schwimm-events erzielt. Und auch das Streckenergebnis erhält eine Platzierung: mit 3.159.100 Metern liegt es auf Platz drei der vergangenen elf Jahre. Der Streckenrekord wurde 2015 mit einer Länge von 3.499.700 Meter erreicht.

© Tino Lex

Rund 200 Helfer des SchwimmClub Regensburg (SCR) waren am vergangenen Wochenende ehrenamtlich im Einsatz und gingen aufgrund der vielen Teilnehmer an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Und dennoch schafften es einige SCR-Schwimmer, für die gute Sache ins Becken zu springen und knapp 600 Kilometer zum Streckenergebnis beizusteuern. „Es erfüllt uns jedes Jahr mit Freude und Stolz, diese Breitensportveranstaltung, bei der wirklich vom Freizeitschwimmer bis hin zum Leistungsschwimmer jeder mitmachen kann, zu unterstützen und zu sehen, wie die Menschen aus der Region sich für den guten Zweck einsetzen“, so Claus Ludwig, sportlicher Leiter des SCR.

Die Schwimmer können stolz auf ihre Leistungen sein: Die längste Einzelstrecke der Männer schwamm erneut Benno Beckstein aus Kelheim. Insgesamt legte er 46.000 Meter zurück. Die längste Einzelstrecke der Frauen betrug 42.300 Meter und wurde von Christine Aschauer aus Au geschwommen. „Vielen Dank an alle Teilnehmer, die vielen ehrenamtlichen Helfer des SCR und an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Wochenende wegen der durchgehenden Öffnungszeit Sonderschichten geleistet haben“, so Manfred Koller.

