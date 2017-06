Am gestrigen Nachmittag (16.06.) gegen 16:50 Uhr wurde ein 57-jähriger Arbeiter in einem Graben bis auf Brustkorbhöhe verschüttet. Der aus dem Bereich Rohr stammende Mann war mit Arbeiten in einem etwa zwei Meter tiefen, frisch ausgehobenen Graben im Ortsteil Oberbuch beschäftigt, als sich seitlich angehäuftes Aushubmaterial löste und in den Graben zurück stürzte. Der 57-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen mittels eines Rettungshubschraubers in die Uni-Klinik nach Regensburg verbracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Gegen einen 46-jährigen Landwirt, ebenfalls aus dem Bereich Rohr, der für die sichere Durchführung der Arbeiten verantwortlich war, wird in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft die Einleitung eines Strafverfahrens wegen fahrlässiger Körperverletzung geprüft. Die Ermittlungen dauern noch an.

pm/LS