50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald

Zusätzlich werden die über 350 Kilometer markierten Wanderwege und etwa 200 Kilometer markierten Radwege ertüchtigt. Der Nationalpark zieht jährlich rund 1,3 Millionen Besucher an. Er ist die Naturattraktion und Motor für die touristische Regionalentwicklung.

Die Erweiterungsfläche liegt an der Grenze zum tschechischen Nationalpark Sumava. Insgesamt wird sich der Nationalpark Bayerischer Wald dann über eine Fläche von knapp 25 000 Hektar erstrecken. Mit weiteren Investitionen in Höhe von 3,5 Millionen Euro bis 2024 - in Wanderwege, Barrierefreiheit und ein Besucherleitsystem - soll laut Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) die Attraktivität des Nationalparks zusätzlich gesteigert werden. Etwa 1,3 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Nationalpark.