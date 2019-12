47. Internationales Bambiniturnier in Regensburg

Kurz nach dem Jahreswechsel findet auch 2020 wieder das internationale Bambiniturnier in Regensburg statt. Das Turnier wird vom 02. Januar 2020 bis 06. Januar 2020 in der „das Stadtwerk.Donau-Arena“ ausgetragen.

Die Pressemitteilung:

Acht Mannschaften aus sieben Nationen kämpfen zum 47-mal in der Turniergeschichte um den Wanderpokal der Stadt Regensburg. Neben dem Gastgeber aus der Domstadt nehmen die Silver Sharks Moskau (Russland), der EHC Olten (Schweiz), der EHC Dübendorf (Schweiz), das Team Oberösterreich, der HC Brixen (Italien), die Los Jokers de Cergy-Pontoise (Frankreich) sowie Tiltelverteidiger, die Pilsen Wolves (Tschechien) teil.

Die Eröffnungsfeier steigt am 02. Januar 2020 um 16:00 Uhr in der Arena. Die Abschlussfeier des Turniers findet im Anschluss an das Finale am 06. Januar 2020 gegen 13:00 Uhr ebenfalls in der „das Stadtwerk.Donau-Arena“ statt.

Die Jung-Eisbären Regensburg freuen sich auf ein spannendes und faires Turnier und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.