43 050 Coronavirus-Fälle in Bayern registriert – Zahlen aus der Region

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getesteten Menschen ist in Bayern auf 43 050 gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen am Samstag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mit.

Gestorben sind demnach bisher insgesamt 1907 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Die Zahl der Genesenen schätzt das LGL inzwischen auf 33 610 Menschen.

dpa

Die Zahlen aus Ostbayern

Niederbayern

Im Regierungsbezirk sind insgesamt 4.336 Fälle aufgetreten.

Im Vergleich zum Vortag gibt es 27 weitere Ansteckungen.

Laut LGL sind vier weitere Personen gestorben.

Landkreis Kelheim

Für den Landkreis Kelheim gibt das LGL auf seiner Homepage ebenfalls Zahlen an, jedoch hat heute bereits das Landratsamt Zahlen des Gesundheitsamts vor Ort veröffentlicht. Diese finden Sie hier.