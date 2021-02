„3erlei“: Drei neue eCarsharing-Autos für den Landkreis Regensburg

Der neue VW ID.3 der Kommunalen Energie Regensburger Land eG (KERL eG) löst in Pentling den dort seit zwei Jahren stationierten VW E-Golf ab. Standort des neuen KERL Autos ist wie beim Vorgängerfahrzeug an der Ladesäule am Parkplatz des Pentlinger Rathauses, am Rathaus 5.

Mit der Unterstützung der Gemeinde Pentling können Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen den neuen VW ID.3 ab sofort zu den bekannt günstigen Konditionen für drei Jahre buchen und nutzen. Dass auch im ländlichen Raum das eCarsharing sehr gut genutzt wird, zeigt sich am Kilometerstand des in Pentling ausgelaufenen E-Golfs. Dieser betrug um die 60 000 Kilometer.

Das Elektroauto wird neben der Sparkasse Regensburg als Hauptsponsor zusätzlich durch Werbeaufdrucke der Bachl Kroneder GmbH, der REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG und der das Stadtwerk.Regensburg GmbH als regionale Sponsoren gefördert.