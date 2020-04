37 786 Coronavirus-Fälle in Bayern – Zahlen aus Ostbayern

In Bayern sind inzwischen 37 786 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Das sind 532 Fälle mehr als am Vortag, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Sonntag (Stand 10.00 Uhr) auf seiner Homepage mitteilte.

Die Zahl der Toten, die mit dem Virus infiziert waren, stieg im selben Zeitraum um 45 auf insgesamt 1271. Die geschätzte Zahl der Genesenen betrug 21 620 Menschen.

dpa

Die Zahlen aus Ostbayern

Niederbayern

Im Regierungsbezirk sind 3.744 Fälle gemeldet

Das sind 51 Fälle mehr als noch am Samstag (18.4.)

Vier weitere Personen sind in Niederbayern an den Folgen gestorben.

Insgesamt gibt es im Regierungsbezirk mittlerweile 168 Tote.

Im Landkreis Kelheim gibt es 387 Fälle (+4) und 27 Tote (+2)

Oberpfalz

In der Oberpfalz sind weitere 54 gemeldete Fälle hinzugekommen

Insgesamt gibt es 4.225 Fälle im Regierungsbezirk

In der Oberpfalz sind aktuell zwei weitere Menschen am Virus gestorben.

Insgesamt sind in der Oberpfalz 186 Tote zu beklagen.

Im Landkreis Cham gibt es 370 Fälle (+4) und nach wie vor 14 Tote

Im Landkreis Regensburg gibt es 388 Fälle (+5) und immer noch 3 Tote

In der Stadt Regensburg sind es 384 Fälle (+6) und drei Tote

Quelle: LGL

Eine Karte mit aktuelle Fallzahlen finden Sie hier: https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm