Regenstauf: Zwei Brände an einem Tag

Gleich zwei Brände beschäftigten die Feuerwehren am Samstag in Regenstauf. Ein Zimmerbrand in Eitlbrunn und in Gonnersdorf brannte ein Radlader vollständig aus.

Eitlbrunn

Am Samstagvormittag geriet ein Zimmer einer Pension vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Vier Freiwillige Feuerwehr waren vor Ort und löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brandschaden beträgt ca. 50.000 Euro.

Gonnersdorf

Am Samstagnachmittag geriet ein am Baugebiet Böhmerwaldstraße abgestellter Radlader in Brand und brannte anschließend völlig aus. Der Brandschaden beträgt ca. 60.000 Euro. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dahingehend wurden aufgenommen.

