25 Jahre Die Couplet AG

Die Couplet-AG wird 25 Jahre alt. Deshalb gibt’s am Freitagabend ab 20 Uhr (21.09.2018) in der Gaststätte Tangrintlerhof in Hemau- Tiefenhüll „Das Beste aus 25 Jahren Couplet AG“. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ist um 18:30 Uhr. Karten gibt’s an der Abendkasse und im Vorverkauf unter der Telefonnummer: 09491/472.

Die Couplet-AG (Couplet ArterhaltungsGesellschaft) gibt es seit 1993. Das Markenzeichen: Kabarettszenen im rasanten Wechsel mit spritzigen Gesangseinlagen. Dazu gibt es bissig- satirische Texte von Jürgen Kirner und kraftvolle und eingängige Melodien von Bernhard Gruber. Die Couplet- AG zählt seit Jahren zu den bekanntesten Musikkabarettgruppen Süddeutschlands, und ist u. a. mit dem Bayerischen Kabarettpreis, dem Bayerischen Poetentaler und dem Dialektpreis Bayern ausgezeichnet.

Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Couplet- AG vom Schauerpreis 2018: