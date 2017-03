Die Polizei in Straubing sucht nach einem Mann, der für einen sexuellen Übergriff auf eine 19 Jahre alte Frau verantwortlich sein soll. Geschehen ist die Tat am Sonntag (19.03) gegen 04:00 Uhr im Bereich des Großparkplatzes am Hagen. Zuvor hatte der mutmaßliche Täter die junge Frau in einer Straubinger Diskothek kennengelernt. Das 19-jährige Opfer kommt aus dem Landkreis Regen.

Die Polizei berichtet:

Die Frau lernte zuvor in einer Straubinger Diskothek einen Mann, vermutlich einen Italiener, kennen. Bereits im und vor dem Lokal kam es anfangs zum einvernehmlichen Austausch diverser Zärtlichkeiten, im weiteren Verlauf zog der Mann der 19-Jährigen den Slip und die Strumpfhose aus, worauf die Frau Richtung Parkplatz flüchtet, jedoch von dem Mann verfolgt und eingeholt werden konnte.

In einer Seitenstraße holte der bislang unbekannte Täter die junge Frau ein und schlug ihr mehrmals ins Gesicht. Erst auf Zurufen einer Anwohnerin, sie werde die Polizei verständigen, ließ der Mann schließlich von der Frau ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter folgendermaßen beschrieben: ca. 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, sehr schlanke Statur, leicht gelockte, halblange, schwarze Haare, vermutlich handelt es sich bei dem Mann um einen Italiener.

Die Kripo Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Bernauergasse Beobachtungen zum Tathergang gemacht und kann sachdienliche Hinweise machen? Ebenso wird die bislang unbekannte Anwohnerin, die den Angriff auf die junge Frau offensichtlich beobachtet hat, gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Straubing, Tel. 09421/868-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

PM/MF