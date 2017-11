2.000 Euro für Blasinstrumente der Albert-Schweitzer-Realschule

Am Dienstagabend, 28.11.2017 versuchten mutmaßliche Betrüger oder Einbrecher, die sich telefonisch als Polizeibeamte ausgaben, an Informationen zu den persönlichen Verhältnissen …

Regensburg: Verdächtige Anrufe durch „Falsche Polizeibeamte“ Am Dienstagabend, 28.11.2017 versuchten mutmaßliche Betrüger oder Einbrecher, die sich telefonisch als Polizeibeamte ausgaben, an Informationen zu den persönlichen Verhältnissen …