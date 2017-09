15. Oktober: 3.000 Läufer gehen beim Leukämielauf an den Start

Am 15. Oktober ist es wieder so weit: Mehr als 3.000 Sportbegeisterte werden beim Regensburger Leukämielauf an den Start gehen und ein gemeinsames Ziel vor Augen haben: die Unterstützung von Krebspatienten und ihren Angehörigen. Organisiert wird der größte Benefizlauf Ostbayerns von der Leukämiehilfe Ostbayern e.V. in Kooperation mit dem LLC Marathon Regensburg. Für beste Unterhaltung sorgt an diesem Tag auch ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Start und Ziel für alle Disziplinen des Leukämielaufes ist das Sportgelände Oberer Wöhrd in Regensburg. Läufer aller Altersgruppen können zwischen den Disziplinen zehn Kilometer, fünf Kilometer, Nordic Walking und Kinderlauf wählen. Die zehn Kilometer haben sich die Musiker der Kapelle Josef Menzl vorgenommen. Mit ihrem sportlichen Einsatz wollen sie auf den Leukämielauf und den wohltätigen Zweck dahinter aufmerksam machen und im Anschluss für musikalische Unterhaltung sorgen. Familien können sich auf ein buntes Programm mit Hüpfburg, Luftballonwettbewerb, Clown und Karikaturzeichner freuen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

„Der Regensburger Leukämielauf ist zu einer schönen Tradition geworden. Wir können als Stadt froh sein, diese Veranstaltung zu haben“, so Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die die Schirmherrschaft für den Leukämielauf 2017 übernommen hat. Die Startgebühren und der Erlös kommen auch in diesem Jahr dem Bau des Patientenhauses auf dem Gelände des Universitätsklinikums Regensburg (UKR) zugute. Nach der Eröffnung im Jahr 2018 wird es ein Ort sein wo Angehörige ihren Lieben in der schweren Zeit nahe sein können. Alle Anwesenden haben zudem die Möglichkeit, sich an diesem Tag persönlich für an Krebs erkrankte Menschen einzusetzen. Auf Einladung der Leukämiehilfe Ostbayern wird die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) vor Ort sein. Hier können sich Freiwillige mithilfe einer Blutentnahme als Spender registrieren lassen und damit Leben retten. Alle Fragen rund um das Thema Stammzellspende werden vor Ort gerne beantwortet.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg IBAN DE25 7505 0000 0780 0170 00

Der Regensburger Leukämielauf wird auch in diesem Jahr wieder möglich gemacht durch den großen Einsatz von zahlreichen freiwilligen Helfern, Unterstützern, Spendern und Sponsoren aus dem Raum Regensburg. „Hierfür möchte ich mich schon jetzt herzlich bedanken. Wir freuen uns auf eine bunte, fröhliche Veranstaltung, die wieder ein Zeichen setzen wird, dass man gemeinsam viel bewegen kann“, so Professor Dr. Reinhard Andreesen, Vorsitzender der Leukämiehilfe Ostbayern. Die Läuferzahl ist in diesem Jahr auf 3.300 beschränkt. Um eine rechtzeitig Anmeldung wird gebeten. Alle Informationen rund um den 19. Regensburger Leukämielauf finden Sie unter www.leukaemielauf.de

PM/CS