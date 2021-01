15-Kilometer-Regel gilt in 31 Städten und Landkreisen

In 31 Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern sind die Menschen wegen hoher Infektionszahlen nun in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Hier gelte die 15-Kilometer-Regel für touristische Tagesausflüge, teilte das Bayerische Innenministerium am Mittwoch auf seiner Internetseite mit. Fünf Regionen haben ihr Gebiet zudem für Ausflügler gesperrt: Die Landkreise Berchtesgadener Land, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau und Regen.

Die 15-Kilometer-Regel besagt, dass Ausflüge nur noch in einem Umkreis von höchstens 15 Kilometern rund um den Wohnort möglich sind. Sie tritt automatisch erstmals in Kraft, sobald das Robert Koch-Institut (RKI) in kreisfreien Städten oder Landkreisen mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche meldet. Erst wenn der Wert mindestens sieben Tage in Folge unterschritten wird, können die Behörden diese Regel wieder außer Kraft setzen.

Die bayernweit höchsten Infektionszahlen gab es laut RKI am Mittwoch (Stand: 00.00 Uhr) im Landkreis Wunsiedel mit 298,7, gefolgt von der Stadt Coburg (289,7) und dem Landkreis Passau (281,8). Hoch sind die Infektionswerte auch in den Landkreisen Deggendorf, Lichtenfels, Coburg, Kulmbach, Berchtesgadener Land, Roth, Bayreuth, Rottal-Inn, Cham, Regen, Ebersberg, Miesbach, Donau-Ries und Kronach. Über dem Wert von 200 lagen zudem die Städte Passau, Landshut, Ansbach, Bayreuth, Hof, Fürth und Rosenheim.

dpa

Die Zahlen aus Ostbayern

Die aktuellen 7-Tage-Inzidenzwerte aus Ostbayern sind

Stadt Regensburg: 67,9 (Vortag: 79,0)

Landkreis Regensburg: 105,6 (Vortag: 108,7)

Landkreis Cham: 227,3 (Vortag: 221,9)

Landkreis Kelheim: 132,5 (Vortag: 138,1)

(Stand 13. Januar, Quelle RKI)

Weitere Werte aus Niederbayern und der Oberpfalz finden Sie auch hier.