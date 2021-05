13. bis 16. Mai: Bayern beobachtet Vögel

Am kommenden verlängerten Himmelfahrts-Wochenende vom 13. bis 16. Mai sind alle Naturinteressierten in Bayern aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und ihre Beobachtungen dem LBV zu melden.

An der jährlich wiederkehrenden „Stunde der Gartenvögel“ nahmen im Frühjahr 2020 während des ersten Lockdowns mit über 25.500 Vogelfreund*innen doppelt so viele Menschen wie im Jahr zuvor teil. „Die Einschränkungen während der Pandemie, haben das Interesse an der Natur vor der eigenen Haustür geweckt. Wer einmal die Vielfalt unserer heimischen Vogelwelt bewusst erlebt hat, dem bleibt die Faszination der Vogelbeobachtung oft für immer erhalten“, sagt die LBV-Biologin Dr. Angelika Nelson. So erwartet der LBV auch in diesem Jahr wieder eine rege Teilnahme an der Mitmachaktion. Bei der am Donnerstag beginnenden „Stunde der Gartenvögel“ liefert jede Beobachtung den LBV-Artenschützer*innen wichtige Daten über die Bestandssituation der heimischen Vogelwelt in Bayern. Bereits zum 17. Mal rufen der LBV und sein bundesweiter Partner NABU zum Vogelzählen auf.

Und so funktioniert die Vogelzählung

Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte.

Mitmachen kann jede*r von 13. bis 16. Mai unter www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de, wo auch die Beobachtungen am besten online gemeldet werden können. Aber auch per Post oder Telefon ist unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1157115 am 15. Mai von 10 bis 18 Uhr eine Teilnahme möglich.

Die „Stunde der Gartenvögel“ hilft nicht nur den bayerischen Artenschützer*innen eine durch Bürgerwissenschaftler erhobene große Datenmenge über die Vögel langfristig zu erhalten, sondern ermöglicht jedem Teilnehmenden ein ganz besonderes Naturerlebnis. „Mit einer Stunde Zeit, der praktischen LBV-Zählhilfe und einer Tasse Kaffee oder Tee kann jede und jeder ganz einfach seine gefiederten Freunde beobachten und sich dabei auch selbst etwas Gutes tun“, betont Angelika Nelson.

Denn Studien des vergangenen Jahres haben gezeigt, dass Vogelbeobachtung nachweislich glücklich macht.

„Neben den bekannten Gartenvögeln wie Amsel, Kohlmeise und Haussperling kann man sich jetzt auch wieder an den zurückgekehrten heimischen Zugvögeln erfreuen. Bachstelze, Mönchsgrasmücke und Mauersegler haben eine lange Reise hinter sich und fliegen jetzt wieder durch die bayerischen Gärten“, so die LBV-Biologin. Mit etwas Glück zeigt sich auch der amtierende Vogel des Jahres 2021, das Rotkehlchen. Für ihn und die anderen Vögel zählt als Lebensraum vor allem strukturelle Vielfalt im eigenen Garten. Mit Beeren heimischer Sträucher als Nahrung, dichtem Gestrüpp zum Nestbau und einer Wassertränke hilft man den gefiederten Gästen direkt vor der Haustür. In einem Schottergarten hingegen fühlen sich keine Vögel wohl.

Im vergangenen Jahr holte sich der Haussperling den Titel des am häufigsten beobachteten Gartenvogels in Bayern mit mehr als vier Vögeln pro Garten, allerdings wurde er nur in knapp 65 Prozent der Gärten gesichtet. Die Amsel erreichte den zweiten Platz und wurde in 94 Prozent der Gärten gemeldet. Auf den weiteren Plätzen folgten Feldsperling, Star und Kohlmeise. Die LBV-Artenschützer*innen sind gespannt, wie die Vogelhitparade wohl diesen Frühling bayernweit aussieht.

Kostenlose Online-Kurse und Live-Zählung für Anfänger*innen

Ob erfahrener Vogelbeobachtungsprofi oder Anfänger*in mit noch geringer Artenkenntnis: einfach jede*r kann bei der „Stunde der Gartenvögel“ einsteigen. Wer sein Wissen über die häufigsten Vogelarten auffrischen und erweitern möchte, findet auf der LBV-Webseite ein vielfältiges Angebot zur Vogelbestimmung. „Ab sofort können sich Interessierte jederzeit für die neuen, kostenlosen Online-Kurse zu den 15 häufigsten Gartenvögeln und zum Bau von Vogelnistkästen anmelden. Die Inhalte wurden von LBV-Expertinnen und Experten fachkundig zusammengestellt und aufbereitet“, sagt Angelika Nelson.

Darüber hinaus lädt der LBV alle Interessierten am Freitag, den 14. Mai um 9 Uhr zu einer Live-Online-Vogelzählung mit der LBV-Biologin Angelika Nelson auf der LBV-Webseite und seinem YouTube-Kanal ein. Die Zuschauer*innen können hier die LBV-Vogelexpertin nach konkreten Tipps zur Vogelbestimmung und zum vogelfreundlichen Garten fragen und gemeinsam die Vogelwelt an der LBV-Futterstelle in Hilpoltstein erleben.

Aktuelle Zwischenstände und erste Ergebnisse sind ab dem ersten Zähltag auf www.stunde-der-gartenvoegel.lbv.de abrufbar und können mit vergangenen Jahren verglichen werden.

Weitere digitale Angebote des LBV rund um das Thema Vögel

