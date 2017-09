108 Abgeordnete aus Bayern im neuen Bundestag

Bayern: CSU-Spitzenkandidat Herrmann will AfD-Wähler zurückgewinnen CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann will nach dem Debakel bei der Bundestagswahl auf AfD-Wähler zugehen. Seine Partei müsse sorgfältig analysieren, wie sie diejenigen …

Bayern: CSU-Spitzenkandidat Herrmann will AfD-Wähler zurückgewinnen CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann will nach dem Debakel bei der Bundestagswahl auf AfD-Wähler zugehen. Seine Partei müsse sorgfältig analysieren, wie sie diejenigen …

Bayern: CSU-Spitzenkandidat Herrmann will AfD-Wähler zurückgewinnen CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann will nach dem Debakel bei der Bundestagswahl auf AfD-Wähler zugehen. Seine Partei müsse sorgfältig analysieren, wie sie diejenigen …