10 Jahre „Fruchtalarm“ – ein Kinderkrebsprojekt feiert Jubiläum

Jede Woche rollt das Projekt „Fruchtalarm“ mit der mobilen Kindercocktailbar über die Flure der Kinderonkologie am Uni-Klinikum Regensburg und mixt gemeinsam mit den kleinen Patientinnen und Patienten bunte und geschmacksintensive Fruchtcocktails. Was ganz klein vor zehn Jahren in Bielefeld begann, hat sich deutschlandweit zum größten klinikübergreifenden und rein aus Spenden finanzierten Projekt entwickelt und ist mittlerweile auf insgesamt 31 Kinderkrebsstationen – von Sylt bis Freiburg – und an der Regensburger Uni-Klinik ein wöchentliches Highlight.

Beim „Fruchtalarm“ werden aus verschiedenen Säften und Nektaren, Sirupsorten und Eiswürfeln, bunte und geschmacksintensive Fruchtcocktails kreiert. Die leckeren Drinks mixen die jungen Patientinnen und Patienten direkt am Krankenbett nach den eigenen Wünschen gemeinsam mit den ehrenamtlichen „Fruchties“. Es geht primär um den Spaß an der Sache, jedoch mit einem sehr wertvollen und therapeutischen Hintergrund: „Fruchtalarm“ fördert die Aktivität, Selbstbestimmung und Lebensfreude und bietet in einem fremdbestimmten Klinikalltag eine bunte und fröhliche Abwechslung für die schwer erkrankten Kinder und Jugendlichen. „Durch die Chemotherapie, die die Kinder über sich ergehen lassen müssen, ist die so wichtige Flüssigkeitsaufnahme oft erschwert, zudem verändert sich durch die Behandlung auch der Geschmacks- und Geruchssinn erheblich.

Häufig lehnen die Kinder diese sogar ganz ab: Essen und Trinken ist für sie eine leidige Pflicht und oft sogar eine Last“, erklärt Dr. Norbert Jorch, leitender Oberarzt der Kinderonkologie in Bielefeld Bethel. Und genau hier setzt „Fruchtalarm“ an. Ob giftgrün oder schlumpfblau oder exotisch mit Ananas und Banane – alles ist möglich und die Kinder mixen nach Laune und Befinden. Sie dürfen nun endlich wieder selbst entscheiden was sie trinken wollen und was in ihren Cocktail hineinsoll. Oft sind die Kinder schwach, können kaum essen und das Sprechen fällt schwer, für ihren Cocktail aktivieren sie aber all ihre Kräfte.