1. und 2. Oktober: Nächtliche Vollsperrungen der A 3 im Bereich Regensburg

In den Nächten vom 1. auf den 2. Oktober und vom 2. auf den 3. Oktober erfolgen dringende Instandsetzungsarbeiten auf der Autobahnbrücke über die Gleise der Deutschen Bahn bei Burgweinting.

Hierfür sind Vollsperrungen der A 3 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Burgweinting und Regensburg-Ost jeweils von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens notwendig. Der Verkehr wird während dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen über die Max-Planck-Straße, den Odessa-Ring und die Landshuter Straße umgeleitet. Die Umleitungskarte steht unter www.a3–regensburg.de/service zur Ansicht und zum Download bereit.

Hohe Belastung der Fahrbahn in der Baustellenverkehrsführung

Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, müssen kurzfristig Fahrbahnschäden auf der Autobahnbrücke über die Bahngleise behoben werden. Seit dem Frühjahr 2018 wird der Autobahnverkehr mit zwei Spuren je Fahrtrichtung auf dem südlichen Teil der Brücke geführt. Das hohe Verkehrsaufkommen auf den aus Platzgründen verengten Fahrspuren und die hohen Temperaturen im Sommer 2018 haben Spurrinnen im Asphalt entstehen lassen. Diese können eine Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen. Daher müssen die Instandsetzungsarbeiten noch vor dem Winter erfolgen. Der nördliche Brückenteil wird derzeit neu errichtet und steht für den Autobahnverkehr nicht zur Verfügung.

Vollsperrung in der verkehrsarmen Zeit

Um die Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer selbst so gering wie möglich zu halten, werden die Instandhaltungsarbeiten in zwei aufeinanderfolgenden Nächten in der verkehrsarmen Zeit von 20 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh durchgeführt.

Wir bitten die Anwohner im Umfeld der Brücke Burgweinting und an den Umleitungsstrecken um Verständnis für mögliche Belastungen durch diese Maßnahme.

Zum Ausbauprojekt

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse wird die A 3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und Anschlussstelle Rosenhof auf einer Länge von knapp 15 Kilometern von bisher zwei Fahrspuren auf künftig drei Fahrspuren je Fahrtrichtung erweitert. Hierfür müssen insgesamt 16 Brücken neu gebaut oder verbreitert werden. Die Arbeiten haben Ende Februar 2018 begonnen und dauern 6 Jahre.

Pressemitteilung Autobahndirektion Südbayern