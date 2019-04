6. April 2019: Zoll–Info–Tag in Regensburg – Zollamt geschlossen

Am Samstag, 06. April 2019, veranstaltet das Hauptzollamt Regensburg in der Zeit von 11.00 – 15.00 Uhr einen Informationstag. An diesem Tag ist das Zollamt Regensburg, Junkersstr. 12, 93055 Regensburg, für den Parteiverkehr geschlossen, Waren- und Postabfertigungen sind nicht möglich.

Bei dieser Veranstaltung können sich Eltern und Schüler/innen von Mittelschulen mit M-Zug, Realschulen, FOS, BOS und Gymnasien über die vielfältigen Aufgabenbereiche des Zolls sowie über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren.

„Die zahlreichen, verschiedenen Tätigkeitsbereiche, wie zum Beispiel Vollziehungs- oder Steueraufsichtsbeamter machen diesen Beruf so abwechslungsreich“, so die Leiterin des Hauptzollamts Regensburg, Regierungsdirektorin Margit Brandl.

Neben einer Fahrzeugschau mit Scan-Mobil stehen auch zwei Hundevorführungen (12.30 und 14.30 Uhr) auf dem Programm.

An Informationsständen der verschiedenen Arbeitsgebiete erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die vielfältigen und interessanten Aufgaben des Zolls.

Interessiert an einem Einblick in die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit oder der Zollfahndung, wollen Sie die Verzollung eines Postpaketes mitverfolgen?

Das Hauptzollamt Regensburg freut sich, Sie am 06. April 2019 in der Junkersstr. 12, 93055 Regensburg, begrüßen zu dürfen.

Text: Pressemitteilung/Einladung Hauptzollamt Regensburg